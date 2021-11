Ônibus e caminhões de lixo de Manaus recebem enfeites de Natal

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária, entregou no sábado, 30, mais um brilho do “Natal das Águas”, no chafariz da Ponta Negra, zona oeste da capital. Dessa vez o prefeito de Manaus, David Almeida, ao lado da presidente do Fundo Manaus Solidária, Dulce Almeida, apresentou os ônibus articulados e coletores de resíduos com iluminação de LED e destacou o sentimento de alegria em poder dar aos manauaras o melhor natal depois de um ano tão difícil ocasionado pela pandemia.

“Neste ano merecemos um Natal digno, merecemos dias melhores, por isso estamos recuperando os chafarizes, colocaremos iluminação natalina em diversas ruas e viadutos de Manaus, teremos também uma balsa com o presépio gigante que irá percorrer pelos rios Negro e Solimões. Apresentaremos ações e eventos, um por semana relacionado a essa época tão especial, que é o Natal”, destacou Almeida.

Os ônibus já circulam nos bairros desde domingo (31) levando alegria, luz e esperança aos manauaras. Ao todo, são 30 ônibus e 15 carros coletores no primeiro momento. A presidente do Fundo Manaus Solidária informou que neste ano serão mais de 60 dias comemorando essa data tão significativa, e contou também que grandes novidades estão por vir.

“O projeto ‘Natal das Águas, luz da esperança’ nasceu do sentimento em trazer a Manaus esperança de dias melhores. A cada dia a cidade vai se reerguendo, e toda semana iremos trazer novidades para todas as zonas, incluindo a rural. O Natal não terá só alguns dias, teremos mais de 60 dias festejando a chegada do menino Jesus e marcando esse novo momento que Manaus está vivendo”, disse Dulce.

*Com informações da assessoria

