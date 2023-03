Ônibus da Mulher retorna nesta quarta com atendimentos na zona leste de Manaus

MANAUS — Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o serviço itinerante do Governo do Amazonas, o Ônibus da Mulher, retornará os atendimentos amanhã (8), no bairro Nova Floresta, zona leste de Manaus. Coordenado pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a programação contará com atendimento psicossocial gratuito e orientações sobre violência doméstica e direitos das mulheres.

O veículo estará estacionado no Instituto Movimento Popular em Saúde, no bairro Nova Floresta, com atendimento das 8h30 às 13h. No espaço, haverá agendamento para emissão de RG, primeira e segunda via, e serviços de embelezamento, como design de sobrancelha, manicure e corte de cabelo feminino e masculino.

Além disso, as assistidas poderão realizar atendimentos em saúde, como exame preventivo, higiene bucal e vacinação Covid-19, e ainda orientação sobre a carteira da Pessoa com Deficiência (PcD), o projeto Idoso Empreendedor, Crédito Rosa, Auxílio Brasil e cadastro único.

A titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, frisa que o Governo do Amazonas busca descentralizar os serviços para que cheguem a todos os públicos do estado, no caso do Ônibus da Mulher, a prioridade é que as mulheres tenham acesso a informações sobre a rede de proteção.

“Estamos no mês da mulher, e pensando nisso iremos iniciar com serviços de atendimento e orientação voltados a esse público, além de idosos e PcDs também. Por meio do Ônibus, conseguimos levar informações e serviços básicos para diversas áreas do estado, e com isso muitas mulheres têm conhecimento sobre o assunto e podem denunciar os casos”, pontuou a secretária.

A secretária Executiva de Políticas para as Mulheres (SEPM) da Sejusc, Maricília Costa, reforça que os serviços ocorrerão durante todo o mês da mulher, em diversas áreas de Manaus.

“Toda semana realizaremos os atendimentos em algum ponto da capital, primeiro iremos na zona leste, depois para a Região Metropolitana de Manaus, na comunidade Lago do Limão, depois para o Puraquequara e finalizaremos na Delegacia da Mulher, no Parque 10. Nosso objetivo é atender e orientar o máximo de pessoas possíveis, sendo a estimativa de 250 atendimentos por ação”, reforçou Maricília.

Requerimento

Os serviços do Ônibus da Mulher podem ser solicitados por qualquer prefeitura do interior do estado, parceiro público e privado, por meio do e-mail: sepm@sejusc.am.gov.br.