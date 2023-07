Onda de calor no Ártico derrete ilhas de gelo e neve na Groenlândia

Pelo segundo dia seguido, o mundo bateu a marca de dia mais quente da história recente: na terça-feira (4), a temperatura média global atingiu 17,18ºC. A marca anterior havia sido na segunda-feira, com 17,01ºC.

Na Groenlândia, na região Ártica, imagens da Ilha de Nares, no norte do país, feitas pelo satélite Sentinel-2 entre os dias 29 de junho e 3 de julho, mostram que a camada de neve da ilha derreteu em apenas 4 dias, deixando expostas as calotas de gelo.

O derretimento é consequência da alta de temperatura na região. Com a onda de calor, a temperatura do ar ficou cerca de 10ºC acima da média esperada para o período.

Dados da União Europeia mostram que a Região Ártica está passando por uma onda significativa de calor, com temperaturas subindo mais rápido que a média global.

4 de julho de 2023, dia mais quente já registrado

A terça-feira, 4 de julho de 2023, foi o dia mais quente da história já registrado numa escala global, de acordo com dados dos Centros Nacionais de Previsão Ambiental dos Estados Unidos, que são ligados à administração Oceânica e Atmosférica Nacional do país (NOAA).

Em um recorde seguido, a temperatura média no planeta atingiu a marca de 17,18°C, ultrapassando os 17,01ºC do dia anterior.

As regiões sul dos Estados Unidos têm sofrido com uma intensa área de calor nas últimas semanas. Na China, uma onda persistente continua a afetar o país, com temperaturas acima dos 35°C. No norte da África, as temperaturas têm chegado próximo dos 50°C.

O recorde anterior era de agosto de 2016, com 16,92°C, quando ondas de calor castigaram diversas partes do Hemisfério Norte.

Efeitos da temporada de calor pelo mundo