Onça é atropelada por caminhão na BR-174; imagens fortes

Uma onça-pintada foi atropelada na última quinta-feira (27), no quilometro 932 (antigo quilometro 48), na Rodovia BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 12h30. O trecho corresponde à capital Manaus e o município de Presidente Figueiredo. Segundo relatos de um vídeo que foi divulgado na internet, um caminhão teria atropelado o animal.

Rogério Fonseca, coordenador do projeto Observatório de Imprensa, Avistamentos e Ataques de Onças (OIAA Onça/Ufam), que faz o monitoramento do animal no Brasil. “Nós trabalhamos com animais felinos, principalmente com onça-pintada e onça parda, que são animais mais carismáticos e são animais importantes para o ecossistema”, relatou Rogério.

Fonseca contou que mesmo com a Pandemia causada pelo novo coronavírus, o fluxo de carros nas rodovias não diminuiu e os atropelamentos aumentaram. “Nos anos anteriores a média de mortes, nos meses de março, abril e maio era de sete, e neste ano tivemos uma média de nove mortes durante a o período maior de isolamento social. O número de animais mortos por atropelamento aumentou pelo fato que os veículos de transporte continuaram trafegando e acima da velocidade permitida nas estradas. Sem carros disputando espaço, a velocidade aumentou e os atropelamentos aumentaram”, completou o coordenador.

FONTE: D24AM

