OMS alerta que surto de coronavírus poderá se transformar em pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestou preocupação com o aumento do número de casos de infecção pelo novo coronavírus nos países com precários sistemas de saúde.

Em entrevista nessa quinta-feira (6) em Genebra, Tedros alertou que a atual situação “poderá se transformar em pandemia”.

O diretor-geral pediu às nações que adotem “abordagem abrangente” e não desistam nos esforços, uma vez que há países que têm mostrado que o vírus “pode ser contido”.

O diretor executivo do Programa de Emergências da Saúde da OMS, Michael Ryan, que também participou da coletiva, fez comentários sobre a Coreia do Norte.

Até o momento, o país não registrou nenhum caso de infecção por coronavírus, apesar de fazer fronteira com a China e a Coreia do Sul, duas nações com grande número de casos.

Ryan disse que a Coreia do Norte apresenta riscos, uma vez que se encontra “bem no centro da zona epidêmica da região”. Acrescentou que a OMS está pronta para despachar imediatamente especialistas, se a organização receber relato de algum caso naquela nação.

