Omar Aziz rebate senador que comparou CPI à Escolinha do Professor Raimundo

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) discutiu, nesta quarta-feira (16/6), com o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), e chegou a compará-lo com o personagem de Chico Anísio na icônica Escolinha do Professor Raimundo.

Ao ter a questão de ordem interrompida, Girão defendeu que Aziz “dá nota para cada senador” do colegiado e pediu respeito.

“Aqui não é Escolinha do Professor Raimundo não. O senhor faz o que quer aqui dentro, manda e desmanda”, disparou. O presidente, então, o respondeu de maneira irônica: “E vossa excelência é um mau aluno”.

A confusão ocorreu durante discussão sobre a convocação do secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Apesar dos esforços e da pressão da base aliada do governo federal, a ida do contador para depor ao colegiado foi barrada, por 6 votos contrários a 4 favoráveis à realização da oitiva.

Girão está entre os senadores que pede a ida de Gabas à comissão. Ele defende suposto envolvimento de Gabas em irregularidades investigadas no âmbito da Operação Ragnarok, deflagrada em junho do ano passado. A força-tarefa apura irregularidades do consórcio na aquisição emergencial de 300 ventiladores pulmonares.

FONTE: METRÓPOLES

