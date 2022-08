Olivia Newton-John, atriz e cantora, morre aos 73 anos

Olivia Newton-John, atriz e cantora britânica naturalizada australiana, morreu aos 73 anos nesta segunda-feira (8) em um rancho no sul da Califórnia, cercada por amigos e pela família, informou o marido dela, John Easterling. Ela foi protagonista do filme “Grease” e teve uma carreira de sucesso na música.

Olivia foi diagnosticada com um câncer de mama com metástase no osso sacro em 2018, após ter superado outros tumores em 1992 e 2015.

Em comunicado, o marido pediu que “respeitem a privacidade da família durante este período muito difícil”.

“Olivia foi um símbolo de sucessos e esperança por mais de 30 anos compartilhando sua jornada com o câncer de mama. Sua inspiração de cura e experiência pioneira com plantas medicinais continua com a Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicado à pesquisa de plantas medicinais e câncer. Em vez de flores, a família pede que qualquer doação seja feita em sua memória para o Olivia Newton-John Foundation Fund (ONJFoundationFund.org)”, escreveu Easterling.

‘Eurovision’, ‘Grease’ e ‘Physical’

Olivia iniciou sua carreira no começo da década de 70, quando ficou no quarto lugar do “Eurovision”, a mais famosa competição de canções na Europa, representando o Reino Unido com “Long Live Love”.

Ela se consagrou ao protagonizar “Grease: Nos Tempos da Brilhantina”, um dos musicais mais populares da história do cinema, com roteiro sobre um grupo de adolescentes e uma paixão de verão vivida pelo casal Sandy e Danny. No filme lançado em 1978, ela contracenava com John Travolta.

O ator lamentou a morte da amiga e fez uma homenagem para ela no perfil dele no Instagram. “Você fez todas as nossas vidas muito melhor”, escreveu Travolta.

Olivia Newton-John no clipe de ‘Physical’ — Foto: Reprodução/YouTube

Em sua carreira musical, Olivia vendeu mais de cem milhões de discos e ganhou vários prêmios com hits como “Physical”, “I Honestly Love You” e “Let Me Be There”.

Essas músicas renderam quatro estatuetas do Grammy, incluindo o de melhor clipe para o icônico vídeo de “Physical”, em 1983. Com “I Honestly Love You”, ela ganhou o Grammy de gravação do ano, uma das categorias principais da premiação, em 1975.

Olivia deixa o marido John Easterling, a filha Chloe Lattanzi, a irmã Sarah Newton-John e o irmão Toby Newton-John, além de 15 sobrinhas e sobrinhos.

