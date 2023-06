Oito detentos serram grades e fogem de unidade prisional em Coari

Oito detentos fugiram na madrugada de sábado (24) de uma unidade prisional de Coari, no interior do Amazonas. Eles serraram as grades das celas, escalaram o muro com lençóis e fugiram, segundo a Polícia Militar.

Ainda segundo os agentes de segurança, a fuga ocorreu por volta das 2h. Até o momento, nenhum fugitivo foi localizado.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) abriu procedimento para apurar o ocorrido.

Veja o nome dos foragidos em ordem alfabética: