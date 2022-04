Oito ações de impulso à economia foram debatidas na 7ª reunião do FOPAZFM

MANAUS, AM — Com o objetivo de incentivar o prosseguimento das atividades que visam a promoção e o estímulo dos pilares indústria, comércio e agropecuária, a 7ª Reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), aconteceu nesta terça-feira, 26/4, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Centro.

Ao todo foram discutidas oito ações de fomento voltadas ao trabalho realizado em parceria com as federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas (Fecomércio-AM); da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea); dos Trabalhadores na Indústria (FTI); dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Amazonas (Fetagri-AM); dos Trabalhadores no Comércio do Estado do Amazonas (Fetracom-AM) e Fieam.

A segunda edição deste ano dará continuidade às estratégias de encaminhamento das demandas e ações, além das informações de novas propostas para ampliação e fortalecimento do modelo de desenvolvimento da ZFM.

“Desde a primeira reunião do Fórum Permanente de Articulação com a Zona Franca de Manaus, a pauta tem sido a entrega de serviço por meio da relação institucional à população. Vejo aqui agricultores e empreendedores da zona rural que têm debatido nesse fórum, situações levadas para a reunião do Codam, entregues na reunião do CAS e assim nós temos articulado a resolução desses problemas por meio dessas ações. No ano passado, o FOPAZFM teve ações muito importantes como o Refis Municipal histórico, que deu à população o direito de ter descontos jamais oferecidos ao contribuinte”, salientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Radyr destacou algumas pautas importantes que foram executadas no primeiro ano do Fórum, como a revitalização do Distrito I e o avanço no Distrito II, além da criação do programa “Empreendedorismo Rural”, e a movimentação de recursos advindos do Fundo de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), para serem aplicados na zona rural de Manaus. Em 2022 essas ações serão fortalecidas.