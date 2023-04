Oceanos atingiram temperatura mais alta já registrada com aproximação do El Niño

Os cientistas observaram com espanto como as temperaturas do oceano aumentaram constantemente nos últimos anos – mesmo quando o fenômeno de resfriamento La Niña teve um forte controle sobre o Pacífico.

Os oceanos têm registrado recordes de calor nos últimos quatro anos, relataram cientistas em janeiro. Então, em meados de março, os climatologistas notaram que a temperatura global da superfície do mar atingiu um novo recorde.

A incrível tendência preocupa os especialistas sobre o que pode estar por vir, especialmente porque as previsões indicam que o El Niño está a caminho nos próximos meses – e junto com ele, impactos como calor extremo, perigosos ciclones tropicais e uma ameaça significativa aos frágeis recifes de corais.

La Niña e El Niño são fenômenos naturais no Oceano Pacífico tropical; La Niña é marcada por temperaturas oceânicas mais frias que a média, enquanto o El Niño traz temperaturas mais quentes que a média. Ambos têm grande influência no clima em todo o mundo. E uma mudança para o El Niño quase certamente trará temperaturas globais mais quentes.

Daniel Swain, cientista climático da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, disse que já existe uma “transição dramática” de La Niña para El Niño acontecendo no Pacífico tropical.

“No momento, a atmosfera e o oceano estão em sincronia e gritando ‘rápido desenvolvimento do El Niño’ nos próximos meses”, disse ele.

Os últimos três anos ainda foram alguns dos mais quentes já registrados, mesmo com o efeito de resfriamento do La Niña. “Agora estamos desligando isso”, disse o professor Adam Scaife, chefe de previsão de longo alcance do Met Office do Reino Unido, à CNN.

Não está claro o quão forte será o próximo El Niño – algumas modelagens preveem que pode atingir superforça, outras sugerem que será mais moderado. Mas o que está claro é que, somados ao aquecimento global causado pelo homem, os sinais apontam para o El Niño causando impactos severos e sem precedentes em muitas partes do mundo.