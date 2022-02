Obras na Torquato Tapajós são concluídas e trânsito liberado

O prefeito de Manaus, David Almeida, liberou na madrugada deste domingo (6), a circulação de veículos na avenida Torquato Tapajós, no sentido bairro/Centro, na zona Oeste, após a conclusão das obras de correção da rede de drenagem profunda da pista.

As equipes de engenharia da empresa que efetuou os trabalhos no ano passado trabalharam de forma célere, como determinou o prefeito David Almeida e o vice-prefeito e titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) Marcos Rotta, concluindo os reparos nas tubulações dentro do prazo estimado de até cinco dias, após serem notificados no dia 27/1, para realizarem a obra sem ônus aos cofres públicos, pois está assegurada contratualmente.

Rede de drenagem

A obra foi realizada por etapas, interditada por trechos, evitando assim ainda mais transtornos à população. Os trabalhos no sentido bairro/Centro foram finalizados, ainda na tarde de sexta-feira, 3, e na sequência, as equipes de engenharia seguiram com a obra para a recomposição da tubulação da drenagem profunda no sentido Centro/bairro. O referido trecho abriga as passagens de fibra óptica, água e telefonia, onde envolveu todas as equipes técnicas das empresas responsáveis pelos respectivos serviços.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, a empresa cumpriu as determinações de prazos exigidos pelo prefeito David Almeida.

“Entendemos que sinistros dessa natureza acontecem em qualquer grande avenida, mas nós queríamos que as obras de reparos fossem feitas com cautela e dentro de padrões que nos garantam um trabalho de excelência. Estive aqui durante toda a realização do serviço e vi que é um trabalho minucioso, acredito que esteja solucionado”, explicou Rotta.

Ainda segundo o vice-prefeito, a Torquato Tapajós, é uma importantíssima avenida de grande fluxo pesado, e precisa dessa atenção ainda mais respeitosa para com a população, que exige trabalhos de qualidade.

“Concluímos em menos de cinco dias. A equipe técnica esteve aqui trabalhando ininterruptamente nesses quatros dias. Na área, ainda será necessário fazer a fresagem e o asfaltamento total no trecho onde foram realizados os reparos. O trabalho será feito no período noturno, para não atrapalhar o trânsito”, informou.

Fonte: Ascom