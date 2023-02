Obras na Djalma Batista começam na quarta-feira (15)

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), anunciou em entrevista coletiva, na manhã desta segunda-feira, 13/2, que vai iniciar às obras em trecho com desnível da avenida Djalma Batista, próximo ao conjunto Eldorado, zona Centro-Sul, nesta quarta-feira, 15/2.

O subsecretário de Serviços Básicos, Efrain Aragão, e o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, afirmaram, durante entrevista, que os trabalhos devem ser executados em 20 dias, a depender da trégua das chuvas.

“Aqui passa um sistema de drenagem duplo, com uma rede de ferro que se deteriorou por falta de manutenção, e nesse período de chuva, os problemas aumentaram. O prefeito David Almeida e o secretário Renato Junior determinaram que fosse realizado um trabalho ágil para evitar transtornos nesta via, que é de grande fluxo. Iremos trabalhar 24 horas por dia, substituindo o tubo de ferro por um material mais moderno”, explicou Aragão.

No local, a antiga tubulação com mais de 30 anos sem manutenção não suportou a força da água das chuvas e do igarapé do Bindá, que passa pelo local. Houve o afundamento na via e a Seminf atuou de forma paliativa, no primeiro fim de semana de fevereiro, para liberar o trânsito de forma emergencial.

“Agora, uma obra completa será realizada na avenida, para resolver definitivamente o problema de vazão das águas. A antiga rede de drenagem será toda substituída por uma nova, mais moderna, para garantir a segurança e evitar novos afundamentos na pista”, assegurou o subsecretário de Serviços Básicos.

Assim que iniciada a obra, as duas faixas da via serão interditadas no trecho. Os motoristas que costumam passar pela avenida Djalma Batista devem buscar rotas alternativas, conforme explica Paulo Henrique Martins.

“A partir de quarta-feira, após o horário de pico do trânsito, estaremos interditando os dois lados da via. Será feita a interdição de quem vem do Centro, próximo ao Eldorado. Quem vem da zona Norte, dobra na Pedro Teixeira e segue para o Centro pela avenida Constantino Nery. Quem vem do Centro, dobra no Eldorado e depois segue pela avenida Mário Ypiranga. As linhas de ônibus serão desviadas nos dois sentidos”, afirmou Martins.