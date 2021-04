Obras do novo T1 entram na fase final

As obras do novo Terminal de Integração 1 (T1), localizado na avenida Constantino Nery, no Centro, seguem em ritmo acelerado e chegam em sua fase final com 95% de conclusão. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), inspecionou o andamento dos trabalhos na tarde desta quinta-feira, 22/4.

O T1 faz a integração entre o Centro e todas as zonas da cidade, sendo considerado o principal terminal de Manaus, atendendo aproximadamente 50 mil pessoas por dia, conforme dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

De acordo com o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, um novo terminal de integração foi construído no local, com estrutura moderna, segura e com um aspecto bonito para a população.

“Um novo e moderno terminal foi construído no lugar do antigo terminal, que foi demolido. Foram construídas duas estações divididas em plataformas norte e sul. A obra já está com 95% dos trabalhos concluídos, faltando apenas a recomposição asfáltica da pista por onde vão passar os ônibus, além de pintura e iluminação”, explicou Rotta.

A obra contempla um novo e moderno terminal, com duas estações para ônibus de médio e grande porte, área administrativa com acesso à internet, acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcD), pisos táteis, bancos de espera e mais de 30 portas automáticas para entrada e saída de passageiros. Tudo feito com conforto e segurança para a população, conforme as determinações do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta.

Usuários

Para a contadora Maria Farias, que se desloca de casa para o trabalho, por meio do terminal, o novo T1 oferece mais conforto e segurança aos usuários. “A diferença em relação ao antigo terminal é gritante. Esse novo terminal é bonito, claro e confortável. A prefeitura está de parabéns. Nós esperamos que ele seja conservado, que a estrutura não seja destruída”, disse Maria.

Um efetivo de 50 trabalhadores atua no local, concluindo os 5% da obra que ainda faltam, com os serviços de pintura, recomposição da pista e parte elétrica.

Comentarios