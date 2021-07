Obra de saúde inacabada e custo milionário vira ‘elefante branco’ em Matupi

DA REDAÇÃO – No Distrito de Santo Antônio do Matupi, pertencente ao município de Manicoré (a 332 km de Manaus), existe um prédio pertencente ao Governo do Estado do Amazonas que espera há anos para ter as obras concluídas.

A obra abandonada trata-se do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade que tinha a promessa de ser entregue no início do ano de 2020. Infelizmente, a entrega da unidade de saúde não aconteceu e agora a população de Matupi cobra do governador Wilson Lima a retomada das obras prometida para acontecer na terceira quinzena de 2021, mas até agora nada foi feito.

Enquanto isso o prédio continua abandonado, sendo engolido pela vegetação, destruído pela ação do tempo e sofrendo com as ações de vandalismo, como a destruição da caixa de padrão interna contendo dezenas de quilos de fios queimados criminosamente, indo pelo ralo centenas de reais do contribuinte.

Em umas das alas que seria usada por profissionais da saúde e pacientes, o forro de PVC está desmoronando. Vidros das janelas que manteriam o ambiente arejado foram quebrados propositalmente. As calhas das luminárias estão caindo ou sendo arrancadas, deixando a mostra somente os fios pendurados.

A OBRA

A referida obra teve início no ano de 2014 durante o governo José Melo. Quando se busca informações no Sistema Integrado de Controle e Gestão de Obras Públicas (Sicop) descobrimos que sua construção custou, na época, aproximadamente R$ 6 milhões aos cofres públicos e após sete anos continua inacabada e sem previsão de entrega à população do Distrito de Santo Antônio do Matupi.

REPORTAGEM: EDY LIMA

