Objeto triangular fotografado na Área 51 levanta teorias sobre OVNIs

Um piloto voando próximo do espaço aéreo da base secreta conhecida como Área 51 flagrou um misterioso objeto triangular, que pode ser um OVNI. A imagem foi capturada por Gabe Zeifman no Natal, e mostra um estranho artefato em um espaço conhecido como Hangar 19.

O piloto tirou as fotos de seu pequeno Cessna 150, em um voo autorizado por controladores aéreos da Força Aérea dos Estados Unidos. O espaço próximo da base é rigidamente vigiado.

Apesar dos rumores sobre a existência de artefatos alienígenas dentro da base, é sabido que a instalação contém diversas aeronaves de testes, que provavelmente demorarão anos antes de tornadas públicas.

Na web, teorias apontaram que a imagem seria mais uma prova da existência do infame avião TR-3B, que seria uma aeronave secreta dos EUA fabricada durante a Guerra do Golfo. A existência do jato nunca foi confirmada pelo governo do país e especialistas afirmam que se trata de uma mera teoria da conspiração.

Em 2019, uma mobilização online chegou a reunir 1 milhão de pessoas que iriam invadir a base, sem sucesso.

Recentemente, o governo dos Estados Unidos admitiu a veracidade de uma gravação que mostra a perseguição de OVNIs por um avião de combate da Marinha.

FONTE: R7

