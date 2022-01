OAB-AM nomeia Carlos Santiago para Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral

O advogado e sociólogo Carlos Santiago foi nomeado presidente da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção Eleitoral da Ordem dos Advogados do Amazonas, no último dia 25/1, pelo presidente da entidade, Jean Cleuter Mendonça.

A Comissão será responsável pela promoção dos debates, na educação política e cidadania, fiscalização das eleições gerais de 2022 e, deverá atuar em sintonia com entidades da sociedade civil, como o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção.

O presidente da OAB/Am já firmou publicamente, o seu compromisso com o voto consciente e a ética na política. Para levar adiante as ações da Comissão, além de Carlos Santiago, ela está composta pela advogada Elcilene Rocha, como vice-presidente; Cassius Clei será o secretário-geral; Manoel Júnior, João D’arc, Anne Louise, Aparecida Veras, Inácio Guedes e Lorene Souza, que formam o grupo de advogados e advogadas com destacada atuação na sociedade manauara.

