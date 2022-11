‘O Mundo Encantado do Natal’ será inaugurado sábado (26/11), no Largo de São Sebastião

MANAUS —Já começou a contagem regressiva para acender as luzes do “O Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O Largo de São Sebastião, Centro, será o palco da celebração, neste sábado (26), às 18h30, que inclui a inauguração da maior árvore de Natal de todas as edições, cenografia inédita e abertura dos espaços culturais com atrações gratuitas.

A tão esperada chegada do Papai Noel ganhará as ruas do Centro de Manaus, tendo como parada final e obrigatória o Largo de São Sebastião. A celebração segue com a inauguração da árvore de Natal com 30 metros de altura e mais de 270 enfeites natalinos.

A cenografia e a decoração são assinadas por artistas e profissionais da região. Além do show de fogos de artifício, a inauguração contará com apresentações dos corpos artísticos do Amazonas e muitas surpresas.

“A proposta e a montagem do projeto cênico são provenientes de mão de obra local, assim como todos os nossos artistas e fazedores de cultura que movimentam a engrenagem do Natal. Mais de 1.800 empregos diretos devem ser gerados no maior evento natalino do estado. Uma festa feita por quem conhece o que o público aplaude e gosta de ver”, afirma Marcos Apolo Muniz, secretário de Cultura e Economia Criativa.

A expectativa para este ano, segundo Marcos Apolo, é dobrar o número de público em relação ao ano passado, devido às atrações diferenciadas. “Esperamos alcançar 1,2 milhão de público nas ações no Centro de Manaus, bairros e municípios durante os 40 dias da temporada”, revela. A programação inicia neste sábado e se estende até o dia 6 de janeiro de 2023.

Passaporte Natalino

Entre as novidades neste ano está o “Passaporte Natalino”, adquirido em uma área reservada da secretaria de Cultura, no Largo de São Sebastião, onde a criança faz a foto 3×4 e imprime gratuitamente para fixar no item lúdico personalizado.

Com o passaporte em mãos, o próximo passo é a visitação às atrações: Árvore de Natal, Casa do Biscoito, Fábrica do Papai Noel, concerto natalino no Teatro Amazonas, shows no Parque Rio Negro e no Teatro da Instalação entre outros. O passaporte recebe o carimbo, que confirma a visita, uma forma de colecionar lembranças.

Casa do Biscoito

Ocupando a Casa das Artes, lateral do Teatro Amazonas, o espaço inédito é voltado para crianças de 1 a 5 anos de idade e reservado para atividades lúdicas e oficinas criativas. Cada sala, uma atividade diferente como, oficina de minichef para decorar biscoitos natalinos, oficina de craft para a confecção de enfeites, e salão cultural com apresentações artísticas e atividades sensoriais.

O agendamento da visita à Casa do Biscoito é on-line pelo Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h. As visitas, em cinco sessões, têm duração de 50 minutos, para grupos de até 30 crianças.

Fábrica do Papai Noel

Sucesso no ano passado, a Fábrica do Papai Noel retorna ao Centro Cultural Palácio da Justiça, Centro. O espaço reserva atividades lúdicas e interativas para crianças de todas as idades.

Com uma ambientação repleta de magia, a fábrica traz o trono do Papai Noel, sala com as embalagens dos presentes e pedidos das crianças, sala de montagem das árvores natalinas e a sala dos sonhos, com música e projeção de imagens.

As visitas são agendadas on-line (cultura.am.gov.br) e têm duração de 30 minutos, com sessões entre 17h e 20h45, para grupos de até 25 pessoas.

Concerto natalino

Neste ano, com o tema “O Encanto de Natal”, o concerto natalino estará em cartaz no Teatro Amazonas de 11 a 23 de dezembro, aos sábados e domingos em duas sessões, às 16h e às 20h, com agendamento on-line (cultura.am.gov.br) a partir do dia 7 de dezembro.

O musical do dramaturgo Roger Barbosa, com direção artística de Ana Claudia Motta, reúne mais de 40 artistas no palco e tem a participação da Amazonas Filarmônica, Coral do Amazonas, Corpo de Dança do Amazonas, Balé Folclórico do Amazonas e alunos do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro e artistas convidados.

Feira de Povos Criativos – Edição Natal

Ocupando a lateral do Teatro Amazonas, a feira contará com 16 barracas, beneficiando mais de 90 expositores, que irão trabalhar em forma de rodízio semanal. Artesanato tradicional e amazônico, gastronomia, decoração, artes visuais, moda e outros segmentos, estão entre os atrativos da feira. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 17h às 21h.