“O Dr George Lins será melhor que o pai, o continuador da nossa obra”, diz Belão em discurso

Feliz com o sucesso alcançado nas urnas do último 2 de outubro, quando ajudou a eleger o filho, médico urologista Dr. George Lins (União Brasil, para exercer seu primeiro mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado estadual Belarmino Lins (PP), em discurso, agradeceu a Deus e à população amazonense pelos 32 anos dedicados à vida parlamentar em oito mandatos legislativos consecutivos.

Três vezes presidente da Aleam, Belão destacou a renovação do Poder e parabenizou todos os parlamentares que obtiveram a reeleição, sem deixar de lamentar a não reeleição de deputados como Serafim Corrêa (PSB), considerado pelo líder progressista como “fundamental para o Poder Legislativo Estadual por seus grandes conhecimentos e por suas indiscutíveis qualidades humanas”.

Aos 76 anos de idade, Belão vai se aposentar do Parlamento em dezembro próximo. Em apartes, os deputados Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Aleam, Felipe Souza (Patriota) e Serafim Corrêa elogiaram a performance do parlamentar ao longo de 32 anos no Poder. “Vossa Excelência é um dos maiores campeões do Brasil em mandatos legislativos, Vossa Excelência foi presidente desta Casa e eu me espelhei muito em Vossa Excelência, que muito honrou a Assembleia, grande amigo de todos, que Deus lhe abençoe sempre”, disse Cidade, atual presidente da Aleam, que elogiou a escolha do médico George Lins para suceder o pai na Casa Legislativa.

Ainda em seu aparte, Roberto Cidade, ao destacar o desempenho de Belão durante seus longos anos na Aleam desde 1991, disse que o sucesso da família Lins é marcante na história da política do próprio Estado do Amazonas. São oito mandatos de Belarmino na Aleam e 12 de Átila Lins na Câmara Federal, e, ainda, a recente eleição de Fausto Júnior (União Brasil), filho da conselheira de Contas Yara Lins, para a Câmara Federal. “Parabéns a família, que consagrou Belão, reelegeu Átila e acaba de eleger George e Fausto, este deputado estadual que chegou ao Congresso”, frisou Cidade.

A hora de George

Grato aos elogios, Belão disse que sua decisão de se afastar da vida parlamentar foi uma decisão pessoal, “de convencimento” por sua exemplar contribuição ao povo amazonense em oito mandatos consecutivos. “Graças a Deus, entrei pela porta da frente na Aleam em 1991 e sairei dela pela porta da frente em dezembro deste ano”, enfatizou em discurso.

Ele garantiu também, em seu pronunciamento, que os elogios a George “serão, com certeza, correspondidos” pelo agora deputado eleito com 44.520 nas urnas de 2 de outubro. “Se o deputado Belão foi considerado um bom parlamentar, um bom amigo do povo, um bom companheiro, o Dr. George Lins será melhor do que o seu pai, será a voz, o pensamento, as decisões e os atos do deputado Belão, o George será o continuador da nossa obra”, enfatizou Belarmino Lins.

Assessoria