O ‘Dia D’ de multivacinação em Manaus acontece neste sábado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus promove o “Dia D” de multivacinação, neste sábado, 11/6, de 8h às 16h, com o intuito de ampliar a cobertura vacinal na cidade contra diversas doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irá disponibilizar 99 pontos de imunização, sendo 24 unidades básicas de saúde e 75 equipes volantes.

O objetivo do “Dia D” de multivacinação, realizado também nos demais municípios pelo governo do Amazonas, é intensificar a aplicação das vacinas contra a Covid-19, influenza e sarampo, além dos demais imunizantes do calendário básico de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A abertura oficial da mobilização em Manaus será realizada às 10h, no parque Cidade da Criança, que também funcionará como ponto de vacinação, com todas as vacinas do calendário nacional de imunização.