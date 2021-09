”O Amazonas vive um momento histórico”, diz deputada Joana Darc sobre Auxílio Estadual

A deputada estadual Joana Darc (PL), destacou como histórica a entrega do cartão de auxílio estadual, pelo Governo do Amazonas, a 300 mil famílias cadastradas no CadÚnico, realizado nesta segunda-feira (13), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

“Infelizmente muitas famílias passam por dificuldades todos os dias e com a pandemia, essa situação de vulnerabilidade social só aumentou. Estamos vivendo um dia histórico, estamos vivendo uma nova era, de combate à fome, a pobreza e miséria”, ressaltou Joana Darc.

O benefício de R$150 reais vai ajudar no combate à fome e a proteção social das famílias em vulnerabilidade social no estado.

“Esses recursos do auxílio estadual, se juntam a outras ações do Governo do Amazonas e vão fazer a diferença na vida das famílias amazonenses, garantindo qualidade de vida e dignidade. Pode não ser o ideal, mas com certeza vai ajudar milhares de pessoas em vulnerabilidade social no nosso estado”, pontuou Joana Darc.

