Nuvem de gafanhotos pode atingir o Brasil ainda este mês, diz agência

Uma nuvem de gafanhotos que passa pela Argentina, poderá atingir o Brasil ainda este mês. De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agro-Alimentar (Senasa), o governo estrangeiro emitiu um alerta de perigo na fronteira com o Rio Grande do Sul.

Ainda segundo informações do Senasa, a nuvem veio do Paraguai no dia 17 de junho e chegou à província de Santa Fé, na Argentina, onde existe produção de cana-de-açúcar e mandioca.

#Alerta #Langostas ⚠️🦗

Hoy la manga fue detectada en cercanías de Perugorria, #Corrientes.

Alrededor de las 12:00 hs levantó vuelo con rumbo sur. Debido al pronóstico del viento es probable que a partir de mañana la misma ingrese a la provincia de #EntreRíos. pic.twitter.com/YUVnOxsCQH — Senasa Argentina (@SenasaAR) June 23, 2020 O governo argentino afirma que os insetos podem passar por vilas e cidades, mas não causam danos diretos aos seres humanos, apenas causam riscos a plantações e pastagens.

Um mapa, divulgado pelo Senasa mostra em uma faixa vermelha as regiões do país que estão em “perigo”. Parte delas faz fronteira com o Rio Grande do Sul.

FONTE: O DIA

