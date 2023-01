Número de mortos em avalanche no Tibete sobe para 28

Pelo menos 28 pessoas morreram em uma avalanche na cidade de Nyingchi, na região sudoeste do Tibete, informou a agência oficial de notícias Xinhua na noite de sexta-feira, 20.

O trabalho de resgate no local terminou, disse a Xinhua.

As autoridades locais enviaram um total de 1.348 pessoas e 236 equipamentos para ajudar a escavar uma passagem de resgate de 7,5 quilômetros, disse a Xinhua.

Cinquenta e três sobreviventes foram encontrados, cinco dos quais estavam gravemente feridos, informou o Global Times, citando um funcionário do governo local na região oeste da China.

A avalanche ocorreu em um trecho da estrada entre o vilarejo de Pai, no condado de Mainling, e a saída do túnel Doxong La, no condado de Medog, por volta das 20h (horário local) de terça-feira, prendendo pessoas e veículos.