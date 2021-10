Novo mutirão de vacinação contra Covid-19 em Manaus será nesta sexta-feira e sábado

Um novo mutirão Vacina Amazonas da Prefeitura de Manaus será realizado nesta sexta-feira (1º) e sábado (2). Em sua 21ª edição, o mutirão tem como principal objetivo aplicar doses de reforço da vacina contra a Covid-19 em profissionais de saúde a partir de 50 anos e pessoas a partir de 60 anos, que tomaram a segunda dose há mais de seis meses (ou até 1º /04), e em imunossuprimidos com 18 anos ou mais.

Também serão disponibilizadas a primeira e a segunda doses para pessoas com 12 anos ou mais. Serão seis pontos estratégicos que funcionarão com horário estendido: das 9h às 21 na sexta-feira e das 9h às 18h no sábado. Os postos das unidades básicas de saúde (UBS), da Prefeitura de Manaus, atenderão no horário das 9h às 16h nos dois dias de mutirão.

Os pontos estratégicos que funcionarão em horário estendido são: Centro de Convivência da Família (CCF) Magdalena Arce Daou (pedestre), Centro de Convenções de Manaus-Sambódromo (drive-thru), CCF Padre Pedro Vignola (pedestre), Shopping Phelippe Daou (pedestre), Studio 5 Centro de Convenções (pedestre) e Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru).

De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Tatyana Amorim, o tipo de imunizante aplicado é definido conforme a dose de cada público contemplado na vacinação. “Para as doses de reforço, serão aplicadas vacinas da Pfizer. Já para as demais doses, serão aplicados os outros tipos de vacina disponíveis”, detalhou.

Documentação

Para se vacinar, com segunda dose e dose de reforço, é necessário apresentar documento original com foto, CPF e carteira de vacinação. Para os imunossuprimidos, além dessa documentação, um laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Para quem vai receber a primeira dose, é necessário que o interessado apresente, obrigatoriamente, um documento oficial com foto com o número do RG, CPF, comprovante de residência (original e cópia) e Cartão de Vacina.

Remessas de vacinas

Entre a sexta (24) e a terça-feira (28), o Amazonas recebeu 159.190 doses de vacinas contra Covid-19 por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, para dar continuidade à vacinação contra Covid-19.

Na terça-feira (28), chegaram a Manaus 19.250 doses do imunizante AstraZeneca/Fiocruz. Na segunda-feira (27), mais 54.990 doses de vacina do tipo Pfizer/BioNtech. Já na sexta-feira (24), 84.950 doses de imunizantes dos tipos Pfizer/BioNtech e AstraZeneca/Fiocruz.

Postos de Vacinação que funcionarão em horário estendido

1º /10 – Sexta-feira – Das 9h às 21h

02/10 – Sábado – Das 9h às 18h

Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (pedestre)

Avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus

Centro de Convenções de Manaus-Sambódromo (drive-thru)

Avenida Pedro Teixeira, 2595, Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (pedestre)

Rua Gandú, 119, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus

Shopping Phelippe Daou (pedestre)

Avenida Camapuã, 2.985, bairro Jorge Teixeira, zona norte de Manaus

Studio 5 Centro de Convenções (pedestre)

Avenida Rodrigo Otávio, 3555 – Distrito Industrial I, zona sul de Manaus

Sesi Clube do Trabalhador (pedestre e drive-thru)

Avenida Cosme Ferreira, 7399 – São José I, zona leste de Manaus

