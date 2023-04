Novo modelo de negócio da Ibis: motoboy vira sócio de 20% do lucro da empresa mais o lucro das entregas tradicional

Neste modelo, as lojas pagarão 10% sobre a venda, e receberão nas segundas e sextas-feira.

O cliente irá receber 1% de cashback, para que possa fazer novas compras no aplicativo.

A proposta é que os interessados em trabalhar nas plataformas também se tornem sócios, ganhando 20% do lucro da empresa.

Como funciona?

O motorista do Ibis interessado deverá pagar uma taxa de R$10,00, a partir disso, ele se torna sócio da empresa e receberá 20% do lucro até, no máximo, dia 10 de cada mês, independente de quantas entregas e corridas forem feitas.

Os 20% é independente das corridas, porém receberá 20% do lucro da empresa referente as suas entregas ou corridas, essa regra vale para os motoboys e motoristas.

Além disso, algumas regras precisarão ser cumpridas, como, por exemplo: não será permitida realizar os serviços trajando bermuda, camisetas regatas e chinelo. Também não será permitido a entrada de motoristas que tenham ficha criminal envolvendo estupro, roubo e homicídio.

Como se inscrever?

Os interessados devem fazer a inscrição através do e-mail: Ibisempresa@gmail.com

Lembrando que, após cinco anos, o contrato não terá mais validade e nem terá direito a receber os R$10,00 reais de volta, apenas o lucro dos 20% que, com certeza, já estará pago.

A equipe da Ibis Expresse, que está sob o CNPJ 38.150.351/0001-51, fará uma triagem rigorosa para quem desejar associar-se à plataforma, pois a segurança do cliente é primordial.

A pratafoma da Ibis entregador pra motoboy sócio da empresa e já está disponível na Apple Store e Google Play

