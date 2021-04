Novo “Louro José” deve estrear no Mais Você após o fim do BBB21

Após a morte de Tom Veiga, o espaço deixado pelo intérprete de Louro José gerou várias perguntas no Mais Você. Porém, segundo o portal F5, da Folha de S. Paulo, isso deve estar prestes a mudar.

De acordo com o site, com as boas audiências e merchandisings do Mais Você e com as entrevistas dos eliminados do BBB21, a Globo pensa em lançar um novo mascote só após o fim desta edição do reality show.

Com um espaço já reservado no cenário do programa, o substituto de Louro José deve estrear apenas na segunda semana de maio, quando chega ao fim o BBB21. Até lá, Ana Maria Braga e a equipe trabalham na criação do mascote.

Ainda segundo a publicação, foi cogitado a criação de um mascote que não fosse um papagaio, mas a tendência é que o personagem seja um novo Louro José, talvez filho do original.

Comentarios