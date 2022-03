Novo layout da fatura de água é aprovado pela Ageman

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) aprovou nesta semana o novo layout da fatura referente aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sugerido pela empresa Águas de Manaus.

O novo modelo foi encaminhado à Ageman e analisado pela Divisão de Gestão Econômica e Tarifária do órgão regulador, conforme determina o contrato de concessão.

No modelo proposto pela empresa, consta a informação de que os serviços prestados pelo Call Center e Whatsapp da concessionária foram unificados no 0800-092-0195, como forma de otimizar o atendimento das demandas dos usuários, por meio do novo sistema de atendimento.

“Não foram identificadas alterações no layout da fatura que possam comprometer o que está contratual e legalmente disposto, através das Leis Municipais nº 2.001/2015 e nº 2.393/2019 que respectivamente versam sobre a divulgação dos critérios de acesso à Tarifa Social de água e esgoto, bem como do número de telefone da Comissão de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Manaus (Comasan)”, informou em seu parecer a chefe da Divisão de Gestão Econômica e Tarifária da Ageman, Débora Carvalho.

Outra novidade na fatura é a divulgação da Tarifa Social Manauara que concede 50% de desconto na conta de água e esgoto para as famílias.

“O benefício já era divulgado na versão anterior da fatura, no entanto, com a reformulação do projeto que passou a ser chamado de Tarifa Manauara, ocorrido em novembro do ano passado, a empresa fez o ajuste da divulgação no novo modelo aprovado por nós”, disse o diretor-presidente da Ageman, Elson Ferreira.

*Com informações da assessoria