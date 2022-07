Novo herói dos cinemas é francês e tira sarro de Batman

Na última década, os filmes de super-herói representaram alguns dos maiores sucessos das telonas. Por um período, “Vingadores: Ultimato” (2019) chegou a ser o número um no ranking de bilheterias mundiais, sendo ultrapassado apenas pelo relançamento de “Avatar” (2009) nos cinemas.

As adaptações da Marvel e DC Comics seguem ganhando espaço entre os cinéfilos de todo o mundo. Contudo, um novo super-herói chegou para revolucionar esse gênero já consagrado.

Ele é BadMan, estrela do longa “Super Quem? Heróis por Acidente”. A comédia conta a história de um ator que, embora encare uma maré de azar quando a questão é trabalho, por obra do destino, consegue o protagonismo em um filme de super-herói chamado BadMan. No entanto, ele acaba sofrendo um acidente e passa a viver como se fosse o personagem que foi contratado para interpretar. Agora, entre alucinações e cenas engraçadas de sua nova vida, ele e seus amigos se veem no meio de uma grande confusão com bandidos reais e um caso para solucionar.

Assim como o trailer, os materiais do filme trazem uma releitura bem-humorada dos super-heróis mais famosos do cinema, e que, de uma forma bem diferente, estão presentes no filme. Além de sátira divertida, as aventuras e seus superpoderes não são nada tradicionais.

Philippe Lacheau assina a direção do projeto, e também dá vida a Cédric, protagonista do longa. O cineasta e humorista francês possui grande notoriedade no seu país, e faz sucesso há mais de 20 anos em programas de TV e filmes. A produção é o quinto trabalho de Lacheau como diretor — ele esteve à frente de “Babá Fora de Controle” (2014), “Babá Fora de Controle: Operação Brasil” (2015), “Alibi.com” (2017) e “Nicky Larson et le parfum de Cupidon” (2018).

O elenco de “Super Quem?” conta ainda com Jean-Hugues Anglade, Tarek Boudali, Élodie Fontan e Julien Arruti. A Paris Filmes, distribuidora do longa no Brasil, ainda não definiu uma data de estreia, mas o filme chegará aos cinemas até o final deste ano. UOL