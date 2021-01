Novo decreto prorroga até 31 de janeiro fechamento do comércio não essencial no AM

DA REDAÇÃO – Um novo decreto do governador Wilson Lima prorroga até o dia 31 de janeiro a suspensão do funcionamento das atividades não essenciais no Amazonas, valendo também para o transporte fluvial e rodoviário.

Segundo Lima, até lá serão avaliadas as estatísticas relativas a capacidade de atendimento na rede pública de saúde e assim decidir se as medidas restritivas terão continuidade ou não.

Confira as atividades suspensas:

Academias e marinas;

Bares, exceto os registrados como restaurante, na classificação principal da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), que poderão funcionar apenas nas modalidades delivery, drive-thru ou coleta;

Boates, casas de shows, flutuantes, casas de eventos e de recepções, salões de festas, inclusive privados, parques de diversão, circos e estabelecimentos similares;

Eventos de formatura, aniversários e casamentos, independentemente da quantidade de público;

Eventos promovidos pelo governo do estado do Amazonas, de quaisquer naturezas, incluída a programação dos equipamentos culturais públicos;

Feiras e exposições de artesanato;

Funcionamento de espaços públicos em geral, para visitação, encontros, passeios e eventos, ficando permitida apenas a realização de práticas esportivas individuais;

Reuniões comemorativas, nos espaços públicos, clubes e condomínios;

Shopping centers funcionarão exclusivamente como pontos de coleta de compras eletrônicas em seus estacionamentos, em formato de guichês, nunca superiores a dois metros de área;

Visitação a pacientes internados com covid-19;

Visitação a presídios e a centro de detenção para menores;

Transporte fluvial e rodoviário de passageiros, somente o transporte de cargas é permitido;

Venda de produtos por vendedores ambulantes.

