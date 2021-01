Novo complexo viário na zona Norte é fechado para ajustes na sinalização

A equipe de engenharia do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, interditou nas primeiras horas desta sexta-feira, 01/01, a circulação de veículos no complexo viário Isabel Victoria, situado no acesso ao conjunto Manoa, na avenida Max Teixeira, Zona Norte. Inaugurada nas últimas horas pela gestão anterior, a obra necessita de ajustes na sinalização, que garantam a segurança do trânsito na nova estrutura viária.

Segundo o novo titular do IMMU, Paulo Henrique, a medida é necessária para que seja finalizada a implantação da sinalização de divisores de pista de concreto, a fim de separar as pistas nas alças superiores do viaduto. Tão logo seja aplicado a sinalização, o viaduto será liberado com toda segurança para a circulação de veículos.