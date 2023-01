Novo clipe de Anitta tem sexo oral polêmico e vira alvo de intolerância religiosa

Desde que apareceu zanzando pelas ruas do Rio de Janeiro, durante as gravações de um novo clipe, Anitta provoca furor nas redes sociais. Nesta quinta-feira, a cantora apareceu simulando sexo oral em um dos figurantes, num vídeo vazado com uma das cenas do clipe, que pertence a um projeto ainda sigiloso.

O vídeo mostra Anitta agachada, numa esquina da Comunidade da Tijuquinha, na zona oeste da cidade, praticando um inesperado “felatio” no modelo Yuri Meirelles. Só por isso as redes sociais do rapaz ganharam mais de 80 mil seguidores, de um dia para o outro.

Meirelles é carioca, costuma frequentar boates da zona sul e curte ir à praia. Torcedor do Vasco, joga bola com os amigos e ostenta o tanquinho em selfies, tiradas de espelho em espelho, da academia e de casa.

Enquanto gravava na comunidade, Anitta cumprimentava os fãs que tentavam se aproximar. Os figurantes foram impedidos de usar o celular nas filmagens, para preservar o material que estava sendo elaborado.

A Tijuquinha tem quase 6.000 habitantes e é palco de conflitos entre o tráfico de drogas e a milícia. No momento em que Anitta lá estava, a polícia reforçou o patrulhamento na rua da Amendoeira e no campo de futebol.

Nas gravações do clipe, Anitta usou três looks diferentes, sendo um deles, um top e um short com a marca da Furacão 2000. No início da carreira, a artista fez parte da equipe de som, fundada há mais de 45 anos pelo empresário Rômulo Costa. Com a equipe, Anitta lançou as músicas “Fica Só Olhando” e “Eu Vou Ficar”.

Por usar o logotipo da Furacão 2000, parte do público identificou o gesto de Anitta, como a demonstração de consciência de suas próprias origens. Desde que passou a tentar fazer sucesso no exterior, a artista é questionada sobre o respeito à identidade brasileira.

Na quarta-feira, Anitta foi vista em outro momento da gravação, num terreiro de candomblé em Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro. Além das participações de Gabriel do Borel e do Bonde das Maravilhas, o pai de santo Sérgio Pina estará presente no clipe.

Durante as filmagens, a cantora foi vista usando roupas inspiradas nos orixás. Mais um aceno de que o novo projeto audiovisual deve abordar a vida da artista antes da fama, quando ainda se chamava Larissa e frequentava o terreiro com a família. Nas redes sociais, Anitta recebeu ataques de intolerância às religiões de matriz africana.