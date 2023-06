Novo batalhão da Rocam deve ser entregue no início do segundo semestre

Instalações modernas, adequadas e garantias de serviço prestado à população com excelência. Esta é a expectativa após a conclusão das obras da nova sede do Batalhão da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, a Rocam, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que fica localizada no Distrito Industrial, zona leste de Manaus.

O comandante do batalhão, major Marcelo Cruz, destacou o avanço das obras e a satisfação da corporação em ter um espaço próprio. “Em 2014, houve uma promessa da construção do batalhão, inclusive antes aqui era o batalhão da Rocam. Nós saímos com a promessa que as obras iriam começar naquele ano. Se passaram quase 10 anos e agora a gente está vendo esse sonho realizado, até além do que a gente esperou” afirmou o major.

A nova estrutura proporcionará melhores condições de trabalho para a tropa especializada da Polícia Militar do Amazonas, apontou o secretário de Segurança Pública, general Alberto Mansur.

“Será uma das unidades mais modernas do Norte do país. Temos ginásio, salas de aula, teremos um centro de capacitação e uma infinidade de locais para melhor treinar a Rocam. Esse é um grande ganho para a Polícia Militar e para o nosso povo do estado do Amazonas”, afirmou.

A Rocam desempenha um papel importante na repressão ao crime organizado e em áreas com altos índices de crimes violentos e ocorrências de grande porte. O novo prédio foi escolhido com critérios técnicos.

O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, coronel Vinícius Almeida, destacou a grandiosidade da obra e importância para o treinamento e atuação dos policiais.

“É uma honra vermos essa obra magnânima e que vai atender a tropa com excelência. Ela representa a estrutura mais equipada na região Norte e Nordeste, mais preparada para que nossos policiais possam atuar, treinar e também possam dar treinamento não só para nossa tropa como compartilhar conhecimento com outras polícias militares do Norte e do Brasil”, enfatizou o coronel

Fase final

Estão sendo realizados os trabalhos finais na obra, como a instalação de forro em drywall no auditório, instalação de louças sanitárias e lixamento das paredes internas e do teto. A área total da construção é de aproximadamente 9,6 mil metros quadrados, incluindo prédios, muro e estacionamento.

O prédio de administração e dormitório abriga uma variedade de espaços, como sala de arquivo, sala do comandante, almoxarifado, auditório e salas de instrução. Já o prédio da academia e do pavilhão-escola conta com uma academia, salas de aula e dormitórios. Além disso, a construção inclui uma área de treinamento, uma quadra poliesportiva com arquibancada, uma guarita, uma subestação, uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e um estacionamento com 187 vagas.