Novo Airão lança programa para fortalecer turismo e negócios locais e impactar economia

“Queremos formar outras pessoas e promover renda para mais famílias”, explica Simeão Anhape, artesão local. A expectativa da execução de um programa socioeconômico para Novo Airão (180km de Manaus) é vista como uma iniciativa que vai transformar o município. O impacto positivo mencionado pelo artesão refere-se ao lançamento do Cidade Empreendedora. O programa foi lançado oficialmente na quarta-feira (05/07) pela Prefeitura local, em parceria com o Sebrae Amazonas. A solenidade de assinatura do termo de adesão ocorreu no auditório Luís Carlos de Mattos Areosa, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município.

Simeão também é presidente da Inovarte, associação de produtores premiada quatro vezes no TOP 100 Artesanato do país. A associação funciona dentro da Fundação Almerinda Malaquias (FAM) e beneficia mais de 50 famílias que têm no artesanato a sua fonte de renda, sendo um setor propulsor da economia criativa com impacto social.

“A nossa expectativa é muito grande com o Cidade Empreendedora. Eu acredito que o município já tem alcançado um nível muito bom, com uma visibilidade muito boa, e tenho certeza de que vai melhorar. Não apenas melhorar a nossa qualidade de vida com o artesanato que já produzimos e vendemos”, conta o artesão.

Além de ser conhecido como “Paraíso Ecológico” devido à sua localização, onde se encontram o Parque Nacional de Anavilhanas e o Parque Nacional do Jaú, Novo Airão também é conhecido pelo seu forte potencial empreendedor. De acordo com o DataSebrae, plataforma de estudos e pesquisas sobre pequenos negócios, 97,1% das empresas no município são pequenos negócios.

Diná Malaquias é uma empreendedora local que descobriu sua paixão pela ornamentação com flores tropicais e exóticas após receber um convite de uma amiga para ornamentar um evento. Mesmo sem nunca ter prestado serviços nessa área, ela produziu a decoração do ambiente, se interessou pela profissão e iniciou o seu próprio empreendimento. Com o apoio do Sebrae/AM, Diná formalizou sua empresa.

“Hoje minha empresa está formalizada, por meio do Sebrae, com a Sala do Empreendedor. Foi quando tudo aconteceu: me formalizei, fiz várias capacitações e agora me sinto preparada para enfrentar o mercado”, conta a empreendedora, acrescentando que sua expectativa para a execução do programa Cidade Empreendedora no município é de um grande avanço para todos.

Em todo o Estado do Amazonas, existem 47 Salas do Empreendedor das Prefeituras Municipais, em parceria com o Sebrae/AM. A Sala do Empreendedor em Novo Airão foi lançada em 2019 e hoje é responsável por mais de 200 atendimentos mensais, oferecendo suporte aos empreendedores locais nos processos de abertura de empresas, regularização e encerramento, além de serviços exclusivos para Microempreendedores Individuais (MEI).

Com o programa, a Sala do Empreendedor começa a fazer parte de um dos nove eixos de atuação do Cidade Empreendedora que serão executados no município de Novo Airão, que incluem também os eixos estratégicos de gestão municipal, lideranças locais, desburocratização, compras governamentais, empreendedorismo na escola, inclusão produtiva, marketing territorial e setores econômicos e inovação e sustentabilidade.

Segundo o prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior, a parceria entre o município e o Sebrae/AM tem se fortalecido nos últimos anos, principalmente devido à atuação da Sala do Empreendedor na região. Agora, com o Cidade Empreendedora sendo executado na cidade, a expectativa é de um desenvolvimento contínuo e do fortalecimento dessa parceria entre as instituições.

“Hoje a gente vive um momento único em Novo Airão com a presença do Sebrae, que está presente em várias ações dentro do município, um dos principais crescimentos realizado com o apoio da instituição foi em relação ao empreendedorismo na região”, comenta o prefeito.

Com previsão de mais de 100 soluções a serem implementadas até o final do ano, o programa Cidade Empreendedora em Novo Airão tem como foco principal o turismo e o ecoturismo. A diretora superintendente do Sebrae/AM, Ananda Normando Carvalho Pessôa, destaca que o programa vai apoiar o desenvolvimento do empreendedorismo local, oferecendo capacitações inovadoras, acesso a crédito, melhoria do ambiente de negócios, educação empreendedora nas escolas, fortalecimento da cadeia produtiva do turismo e valorização dos produtos locais.

“Para nós é muito significativo ter Novo Airão no Cidade Empreendedora conosco no Sebrae, muito focado nas atividades de turismo, que é uma matriz economia fortíssima do município e também em consonância com o meio ambiente porque não há ecoturismo sem a preservação ambiental”, explica a superintendente.

Para a diretora técnica do Sebrae/AM, Lamisse Said, a primeira ação do programa em Novo Airão foi o levantamento das demandas dos empreendimentos locais. “Com o mapeamento das empresas, podemos atender da melhor forma e promover o crescimento e desenvolvimento do município de Novo Airão por meio dos pequenos negócios”, afirma Said.

O programa “Sebrae na Sua Empresa” realizou a primeira atividade dentro dos eixos do programa em Novo Airão, conduzindo os primeiros diagnósticos junto aos empreendedores e potenciais empreendedores. Essa ação é adaptada às necessidades específicas de cada município. A diretora administrativa e financeira do Sebrae/AM, Adrienne Gonçalves, explica que o Cidade Empreendedora vai criar oportunidades tanto para aqueles que já possuem empresas quanto para os potenciais empreendedores da região.

“Buscamos promover transformação social e emocional, visando fortalecer a cultura empreendedora e estimular o crescimento dos negócios existentes, bem como incentivar novos empreendimentos na mente das pessoas”, explica.

Com o Cidade Empreendedora, o cronograma de ações visam atividades como capacitação para o Turismo Sustentável; Oficinas de Empreendedorismo Feminino; Curso de informática básica; Palestra de Educação Ambiental Itinerante nas Comunidades Ribeirinhas; Oficinas de reaproveitamento de Resíduos Sólidos; Capacitação para professores; Oficina formação da educação ambiental empreendedora; Curso de arbitragem de futebol de campo, futsal e vôlei; Oficinas de Danças, percussão e teatro (para o aprimoramento das agremiações folclóricas); Implementar o arquivo digital dos documentos da prefeitura; 1º Encontro da Agricultura Familiar; Curso melhoramento da farinha; 2º ExpoAirão – Feira de Agronegócios; 3ª Feira do Pirarucu Manejo/Produtos do Rio Unini entre outras atividades.