Novembro Azul: SES-AM realiza ações de prevenção à saúde na Carreta do Homem em Manaus

Encerrando a programação do Novembro Azul, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, neste sábado (27/11), intensificação para rastreio do câncer de próstata e ações de prevenção à saúde do homem em Manaus. Cerca de 100 homens entre 50 e 70 anos, que aguardavam pelos exames de toque retal e de Antígeno Prostático Específico (PSA) no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), foram atendidos na Carreta do Homem, localizada no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, zona oeste da capital.

“Estamos encerrando hoje a intensificação dos atendimentos para rastreio do câncer de próstata em alusão ao Novembro Azul. O importante é que vocês não esqueçam de que o câncer de próstata é uma doença séria, que pode se tornar grave e levar à óbito, e é silenciosa. É muito importante acabar com o preconceito porque o exame de próstata realizado uma vez ao ano pode salvar a sua vida”, afirmou Anoar Samad, secretário de estado de saúde e urologista

O agrimensor Ricardo Ninuma, de 59 anos, participou dos atendimentos e contou que ficou impressionado com a quantidade de homens no local. Para ele, a adesão do público masculino é um avanço na luta contra o preconceito que envolve a realização do exame de próstata.

“Fiquei feliz pelo número de pessoas que vieram aqui. Muito importante que cada um deles incentive o vizinho ou o tio a cuidar da saúde. Estou muito feliz pela iniciativa, fiz o meu exame, leva menos de 15 segundos e deu negativo. Vou repetir todos os anos esse exame importante e espero que a secretaria continue com esse trabalho”, disse.

Os pacientes que tiverem o diagnóstico sugestivo para câncer de próstata terão o agendamento da biópsia, inserido no Sisreg, para realização do procedimento no Hospital Delphina Aziz, sendo garantido o atendimento, do diagnóstico ao tratamento da doença, em toda a sua linha de cuidado.

Também foram realizadas ações integrais voltadas à saúde do homem, como identificação de comorbidades com a aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, atendimento de apoio psicológico, orientações para prática de atividade física, vacinação com a primeira e segunda doses da vacina contra Covid-19 e dose de reforço, além de informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

Outras ações – No dia 13 de novembro, primeiro dia da ação na Carreta do Homem, foram contemplados 100 homens que aguardavam pelos procedimentos na regulação, com os exames de rastreio do câncer. A secretaria também promoveu atendimentos em Parintins (a 369 quilômetros da capital), alcançando 200 homens, e em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), beneficiando mais de 100 homens.

Atendimento – Todos os homens que buscaram atendimento na Carreta do Homem terão os agendamentos efetuados na rede estadual de saúde. O Amazonas deve registrar 480 novos casos de câncer de próstata em 2021, conforme estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

A recomendação aos homens é procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para avaliação médica e obter encaminhamentos para realização dos exames de rastreio e para consulta com urologista.

