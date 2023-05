Novas imagens mostram detalhes do Titanic no fundo do mar

Novas, incríveis e revolucionárias imagens mostram os destroços do Titanic como nunca se viu. A empresa Magellan Ltd., especialista em mapeamento do fundo do mar, fez o primeiro escaneamento digital em tamanho real do navio todo. As imagens mostram toda a dimensão da embarcação, além de revelar detalhes incríveis que foram apenas exibidos de leve em fotos e vídeos feitos no passado.

Estas imagens, captadas pela Magellan Ltd. no início de 2022, serão usadas num documentário sobre o Titanic que está sendo produzido pela Atlantic Productions. Para fazer as imagens do navio, foram usados drones submersíveis num trabalho que durou mais de 200 horas. Foram produzidas mais de 7.000 imagens de todos os ângulos da embarcação que afundou no oceano Atlântico em 1912 ao se chocar contra um iceberg em sua viagem inaugural.

O navio repousa a 3,8 quilômetros de profundidade, e estas novas imagens vão ajudar os estudiosos a responder a várias perguntas que ainda persistem depois de mais de um século do naufrágio.

O estudioso do Titanic Parks Stephenson disse em conversa com a BBC que “há perguntas básicas que precisam ser respondidas sobre o navio”. Para ele, com estas novas imagens, se dá “um passo enorme para abordar a história do Titanic baseada em evidências e não mais em cima de especulações”.

Os destroços do Titanic foram localizados em 1985, e, de lá para cá, foram feitas várias expedições para tentar entender o acidente. Devido ao tamanho da embarcação e à profundidade, sempre foi difícil fazer imagens que mostrassem a totalidade do navio.

Gerhard Seiffert, que liderou a expedição da Magellan ao Titanic, contou à BBC que “a profundidade de quase 4.000 metros representa um desafio. E há correntes [marítimas] também. Além disso, não temos permissão para tocar em nada do navio para que não haja danos aos destroços”.

Seiffert contou também que outro desafio enfrentado pela sua equipe foi “mapear cada centímetro, até mesmo as partes menos interessantes. Mapeamos até o lodo que está no navio, porque precisamos disso para preencher todos os espaços”, disse à BBC.