Novas embarcações vão reforçar frota de lanchas blindadas da PMAM

MANAUS — Inédita na história do sistema de Segurança Pública do Amazonas, a frota de lanchas policiais blindadas ganhará reforço, nos próximos meses, com a chegada de duas novas embarcações. Com maior proteção para enfrentamento nos rios e alto desempenho para perseguições, o novo modelo entrou em uso há dois anos, aumentando o poder de fogo da polícia nas operações nos rios contra narcotraficantes.

Para melhorar a capacidade de atuação policial nas operações fluviais, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 17 milhões na implantação de uma nova frota de barcos. Além das lanchas blindadas, foram adquiridos modelos para fazer o deslocamento de grandes efetivos entre municípios e comunidades ribeirinhas. Ao todo, já foram adquiridas 11 embarcações, sendo seis para o transporte de tropa e cinco blindadas.

A frota de lanchas blindadas é empregada em conjunto com a Base Fluvial Arpão, fixada no Médio Solimões, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e pela Base Fluvial Tiradentes, atualmente no município de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), que atua de forma itinerante.

“As lanchas blindadas são investimentos do programa Amazonas Mais Seguro e têm dado muito certo. Estamos fazendo hoje as abordagens com muita segurança porque além de ter uma proteção blindada, tem armamento pesado, velocidade e autonomia compatível com as operações que nós queremos. Temos mais duas (lanchas) no futuro, e lógico, estamos pensando em mais embarcações blindadas”, afirmou o secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur.

Cerca de 90% dos entorpecentes apreendidos pelas Polícias Civil e Militar no Amazonas são pegos em operações fluviais, no interior, o que reforça a importância do investimento. Para a constituição da frota, foram destinados aproximadamente R$ 8,5 milhões. Para as duas novas lanchas serão aplicados R$ 5 milhões com recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

As lanchas são equipadas com tecnologia GPS, duas câmeras de alta precisão e termal, para serem utilizadas no período noturno, um monitor que informa as questões mecânicas e técnicas da embarcação, fornecendo agilidade e proteção aos agentes de segurança.

Além das lanchas blindadas, o Governo do Estado dispõe de cinco lanchas para o transporte de tropa, com capacidade para 25 pessoas e uma com capacidade para 67 pessoas.

“São embarcações novas que dão autonomia e fazem com que a tropa possa se deslocar rapidamente para vários pontos aqui do nosso estado”, explicou Mansur.

O secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), capitão Diego Magalhães, explicou que além de servirem para o patrulhamento fluvial, as lanchas blindadas são destinadas a intervenções com maior risco de confronto.

“Já tivemos há anos atrás alguns incidentes envolvendo o combate aos narcotraficantes e, hoje, o Governo do Estado, através do seu investimento, trouxe mais segurança para o operador que está lá. A lancha blindada, como o próprio nome já diz, dá a blindagem ao policial para que a abordagem seja feita de uma forma mais segura”.