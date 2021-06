Nova etapa de vacinação para pessoas de 37 e 38 anos começa nesta sexta

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou que a partir desta sexta-feira (18), a campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense vai entrar em uma nova fase, em que contemplará pessoas de 37 e 38 anos. A antecipação anunciada na noite de quinta-feira (17), e visa agilizar o processo de imunização da população manauara contra o coronavírus. O novo grupo se somará ao de 39 anos, nascido de julho a dezembro, que já estava programado para receber a primeira dose nesta data.

Segundo informações do https://vacinometro.manaus.am.gov.br/, nesta quinta-feira, 17, foram aplicadas pouco mais de 12 mil doses, elevando o total para 948.510. David Almeida informou que a previsão da Prefeitura de Manaus é bater a marca de 1 milhão de doses aplicadas, no sábado, 19/6.

“Estamos na contagem regressiva para atingir essa marca histórica que confirma o sucesso do sistema de vacinação implantado pela Prefeitura de Manaus. Aos poucos, estamos vencendo esse vírus que trouxe muito sofrimento para a população de Manaus”, concluiu.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) é que haja cerca de 12 mil pessoas de 39 anos, nascidas entre os meses de julho e dezembro; 25,7 mil de 38 anos e outros 26 mil de 37 anos de idade, em um número aproximado de quase 64 mil pessoas que deverão ser vacinadas nos próximos dias.

“Não temos tempo a perder. Estamos fazendo um remanejamento de doses que vamos usar para avançar na imunização de nossa população. Todos os cálculos estão sendo realizados pela coordenação da campanha de forma responsável, de maneira a vacinar o maior número possível de pessoas, no menor espaço de tempo que conseguirmos. Eu peço a todos dessas idades que compareçam aos nossos postos. Nossas equipes estão prontas para atender. Quanto mais gente imunizada, mais protegida estará nossa população. Teremos postos atendendo até às 22h”, enfatizou o prefeito.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, reforça a importância desses públicos preencherem o cadastro na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br).

“Precisamos que o atendimento em nossos postos tenha um bom ritmo, para que não se formem filas e nem haja uma grande espera. E isso o Imuniza nos possibilita, porque com os dados no sistema, basta a pessoa apresentar os documentos exigidos ao pessoal do registro, que a liberação para a vacinação é rápida, não há perda de tempo para preencher todos os dados”, sugeriu.

Atendimento

O atendimento ao novo público e aos ainda não vacinados de grupos e faixas etárias anteriores vai ocorrer em oito pontos de vacinação coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa): sete tradicionais e o Studio 5 Shopping e Convenções, que será aberto especialmente para a intensificação da vacinação nesta sexta-feira, 18, e no sábado, 19.

Quatro pontos irão funcionar das 9h às 22h (Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Clube do Trabalhador-Sesi; Sambódromo e Studio 5). Os outros quatro (Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Unip, balneário do Sesc e supermercado Coema) estarão abertos das 9h às 17h.

A Semsa informa que o ponto da Escola de Enfermagem de Manaus, localizada na rua Teresina, 495, bairro Adrianópolis, é exclusivo para trabalhadores das Forças Armadas e de Segurança e Salvamento, com nomes em listas oficiais enviadas à secretaria. A unidade também é a única a ofertar a segunda dose de CoronaVac.

Os demais pontos estão preparados para atender os outros públicos e aqueles que vão tomar a segunda dose de AstraZeneca.

A vacinação de gestantes e puérperas, PcDs, pais de PcDs, além das pessoas com comorbidades, permanecerá concentrada em apenas três pontos: Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Balneário do Sesc e Clube do Trabalhador-Sesi.

Para todos os públicos é obrigatória a apresentação de documento de identificação original, com foto e CPF. Quem vai se vacinar por faixa etária (37 anos ou mais) também precisa apresentar comprovante de residência (original e cópia) que ateste moradia em Manaus.

Os outros grupos devem consultar a exigência de documentos específicos no site da Semsa. A lista pode ser acessada diretamente pelo link bit.ly/docsvacinacovid.

Os que já estiverem no período de se vacinar com a segunda dose de CoronaVac ou AstraZeneca devem consultar o agendamento no Imuniza Manaus ou se dirigir diretamente aos postos, se tiverem perdido o prazo, levando documento de identidade e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. O período entre doses recomendado para a CoronaVac e de 28 dias e para a AstraZeneca, de 84 dias.

Locais de vacinação

Funcionamento das 9 às 17h

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Avenida Silves, 2.222, Crespo) Somente drive-thru

Universidade Paulista – Unip (Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3.490, Parque 10 de Novembro)

Drive-thru e ponto fixo

Balneário do Sesc/AM (Avenida Constantinopla, 288, conjunto Campos Elíseos, Planalto)

Drive-thru e ponto fixo

Estacionamento do supermercado Coema (Avenida Torquato Tapajós, nº 5.890, no Novo Israel, zona Norte)

Drive-thru e ponto fixo

Funcionamento das 9h às 22h

Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Rua Gandu, 119, Cidade Nova)

Somente Ponto fixo

Studio 5 Shopping e Convenções (Avenida Rodrigo Otávio, 3555, Distrito Industrial I)

Somente ponto fixo

Clube do Trabalhador do Sesi/AM (Avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1)

Drive-thru e ponto fixo

Centro de Convenções de Manaus – sambódromo (Avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro)

Drive-thru e ponto fixo. A partir das 17h, somente com drive-thru.

*Com informações da assessoria

