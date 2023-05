Nova edição do “Câmara Cidadã” será no “Povos da Amazônia”

Está confirmada para os dias 31 de maio e 1º de junho a segunda edição do projeto “Câmara Cidadã”. Desta vez a iniciativa chega mais perto da população da zona sul da capital, com a oferta de 100 serviços gratuitos no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na área conhecida como bola da Suframa.

Em sua primeira edição, com a proposta de levar serviços e atendimentos gratuitos e aproximar a população do parlamento municipal, a Câmara Cidadã atendeu mais de 8,3 mil pessoas na zona leste da cidade, nos dias 30 e 31 de março.

O objetivo do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), responsável pelo resgate e reformulação do projeto, é levar o mutirão a todas as zonas da cidade, inclusive zona rural.

“Não temos dúvida que fizemos história na primeira edição. Temos essa missão e nunca mais a Câmara será vista sem a Câmara Cidadã. Quem ganha com isso é Manaus, é o cidadão manauara a quem devemos todo nosso serviço. Agora é partir para a próxima edição”, disse o parlamentar.

Mais serviços e nova estrutura

Além da ampliação do leque de serviços ofertados, que é mais que o triplo da primeira edição, a estrutura também será maior, melhorando o atendimento à população.

“Os próprios órgão que participaram da primeira edição vão levar mais serviços aos cidadãos, mas nós teremos novas parcerias como a do Sinetram, que já sinalizou que vai colaborar com a gente. Para comportar esse aumento no número de serviços vamos ter uma estrutura maior também, com 100 metros a mais do que a edição anterior, totalizando 800 metros quadrados”, detalhou André Galvão, diretor de Projetos Especiais da CMM.

“E como na primeira edição teremos os parlamentares atendendo a população dentro de gabinetes que serão montados Centro Cultural dos Povos da Amazônia, além de um espaço que vai receber um tribuna popular, onde os vereadores irão ouvir as demandas do líderes comunitários da população daquela região da cidade”, acrescentou Galvão.

Primeira edição

Foram ofertados mais de 30 serviços gratuitos em 16 horas de atividades com a parceria de órgãos da Prefeitura de Manaus e Governo do Estado, além de empresas da iniciativa privada. Mais de 8,3 mil atendimentos foram realizados durante o evento que contou com uma estrutura de 700m².

Além dos serviços, um dos destaques do evento foi a realização de uma Tribuna Popular em que os vereadores ouviram e acolheram as demandas da população, que têm sido encaminhadas pelos parlamentares ao Executivo Municipal.