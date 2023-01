Nova direção do Movimento Amigos do Garantido assume para o biênio 2023-2024

O Movimento Amigos do Garantido (MAG) realizou, nesta terça-feira (3), ás 18h, uma Assembleia Geral Ordinária que teve como pauta a apresentação de contas do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Na prática, a assembleia também serviu de apresentação oficial da nova gestão do movimento, aclamada no dia 9 de outubro passado e que, segundo o Estatuto da entidade, já cumpre mandato desde o domingo, 1º de janeiro.

Após a assembleia, às 20h, a nova diretoria do MAG recebeu os demais colaboradores, patrocinadores e veículos de imprensa para uma confraternização inicial da gestão. Nos próximos dois anos, o MAG estará sob o comando de Cláudia Santos (presidente) e Ana Lúcia Holanda (vice-presidente). O lugar escolhido para o evento foi o Luar de Uaicurapá, localizado na rua Rio Madeira, nº 452, Vieiralves.

Além dos sócios convocados, estiveram presentes o presidente Antônio Andrade, os artistas David Assayag, Márcia Siqueira, Márcia Novo, Leonardo Castelo, Carlinhos do Boi, Fábio Casagrande, Felipe Júnior e Carlos Batata.

A gestão que administrou o MAG de 2020 a 2022 terminou com o economista Juvenal Filho, o Nanal, na presidência. Ele assumiu depois do falecimento do então presidente, Rogério Ozores, ocorrida em julho do ano passado.

Em 26 anos de existência, será a terceira vez que o MAG vai ter uma mulher como presidente. A entidade tem cerca de 160 sócios, todos com direito a voto. A nova gestão do MAG também anunciará os demais diretores que tomarão posse na ocasião.