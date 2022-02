Notas anteriores do Enem poderão ser usadas no Prouni 2022

As notas do Enem 2020 e 2021 poderão ser usadas no Programa Universidade para Todos (Prouni) 2022. As inscrições serão abertas nesta terça-feira (22). Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro mudou os critérios inicialmente divulgados. Segundo o Ministério da Educação (MEC), os alunos podem participar com as notas dos dois anos anteriores. A medida adequa a legislação que rege o Prouni, tendo em vista as consequências decorrentes da crise sanitária de Covid-19, que acabaram por ocasionar atrasos nas últimas edições do Enem.

Quem pode concorrer?

Para concorrer é necessário se encaixar em uma das seguintes categorias:

Ter cursado o ensino médio na rede pública;

ter sido bolsista integral em escolas particulares durante todo o ensino médio;

ter alguma deficiência;

ser professor da rede pública de ensino, na educação básica.

Com exceção dos docentes, os demais não podem ter diploma do ensino superior.

Há também critérios de renda. São as modalidades:

Bolsa integral: renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.818);

Bolsa Parcial (50% de mensalidade): renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos (de R$ 1.818 a R$ 3.636)

Os estudantes de escolas particulares

Em dezembro de 2021, o presidente Jair Bolsonaro liberou o acesso ao Prouni para alunos que cursaram o ensino médio em colégios particulares (Sem bolsa de estudos), desde que se encaixem nos critérios econômicos (renda familiar per capita de até 3 salários mínimos). Essa mudança ainda não valerá para o Prouni do primeiro semestre de 2022.

Cronograma do Prouni

Inscrições: 22 a 25 de fevereiro

1ª chamada: 2 de março

Comprovação das informações da 1ª chamada: 3 a 14 de março

2ª chamada: 21 de março

Comprovação das informações da 2ª chamada: 21 a 29 de março

Inscrição na lista de espera: 4 a 5 de abril

Divulgação da lista de espera para as instituições de ensino: 7 de abril

Comprovação das informações dos aprovados na lista de espera: 8 a 13 abril.

As informações são do D24am.