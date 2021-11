Nota Premiada Manaus divulga nomes dos sorteados; confira

Os nomes dos 27 contemplados no sorteio nº 2021-11 da campanha “Nota Premiada Manaus” foi divulgado pela prefeitura por meio da portaria nº 191/2021, da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), publicada na edição do Diário Oficial do Município (DOM), desta quarta-feira (3).

O sorteio ocorreu na última segunda-feira (1º), com base nos números extraídos pela Loteria Federal, do dia 27 de outubro. A lista com os nomes completos dos 27 sorteados dessa extração da Nota Premiada Manaus também consta para consulta na página da campanha na internet. A maior premiação, no valor de R$ 20 mil, será paga a Ana Wanda Barreto Marinho Tavares Rocha, moradora do bairro Tarumã, zona oeste. A ganhadora indicou a Associação dos Deficientes Intelectuais do Amazonas (Adiam), para receber R$ 8 mil. Os dois prêmios de R$ 10 mil serão pagos a Regina de Souza Marinho e Priscila Colares Vieira. Elas indicaram aos prêmios sociais, respectivamente, a Casa Vhida e a Casa Mamãe Margarida. Cada uma receberá R$ 4 mil. *Com informações da assessoria

