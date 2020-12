Nota do Enem 2020 não poderá ser usada no próximo Prouni e Fies. Entenda

Alunos que fizerem o próximo Enem — marcado para 17 de janeiro — não poderão se inscrever na primeira seleção de 2020 do Prouni e do Fies. Isso porque as matrículas dos dois programas estão agendadas para antes do fim do exame de 2020.

Poderão participar da próxima seleção do Prouni apenas alunos que fizeram o Enem de 2019. Já o Fies aceita participantes do exame desde 2010.

Os editais com as datas ainda não foram publicados mas, segundo o Ministério da Educação, o Prouni 2021 terá inscrições abertas de 12 a 15 de janeiro e o Fies 2021 abrirá inscrições de 26 a 29 de janeiro. O resultado do Enem 2020, adiado pela pandemia, só sai em março.

A decisão gerou frustração nos inscritos. “O grande espanto, para secundaristas que sonham com a universidade, é a incompatibilidade entre as datas do Enem e dos outros programas”, afirma a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), em nota.

‘Lei do menor esforço’

A decisão foi tomada para adequar o calendário dos Prouni e do Fies com o ano letivo das universidades. Como precisou ser adiado, por conta da pandemia, o Enem só vai liberar as notas em março.

Em geral, o número de vagas desses programas no primeiro semestre é maior do que no segundo. O Prouni de 2019, por exemplo, teve 243 mil vagas no primeiro semestre e 169 mil no segundo.

Além disso, segundo Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), há o risco de sobrarem vagas do Prouni no primeiro semestre de 2021.

— Não há qualquer possibilidade de que apenas alunos que fizeram o Enem de 2019 e não entraram no ensino superior preencham todas as vagas — avalia Guedes.

Segundo ela, o governo deveria criar uma medida provisória liberando estudantes que fizeram o Enem em edições passadas para, excepcionalmente, inscreverem-se nesta edição do Prouni.

— Mas é a lei do menor esforço. Com isso, eles tiram a chance de jovens de baixa renda que fizeram o Enem de 2018 para trás e tiveram boas notas, mas não conseguiram acessar a universidade — afirma.

Atualmente isso não é liberado porque a lei que regulamenta o Prouni diz que o estudante deve ter feito a última edição do Enem para poder concorrer a uma bolsa de estudos.

Confira o calendário do Enem, Prouni e Fies

12 a 15 de janeiro – Inscrição do Prouni

17 de janeiro – 1º dia do Enem impresso

impresso 19 de janeiro – Resultado da 1ª chamada do Prouni

24 de janeiro – 2º dia do Enem impresso

impresso 26 a 29 de janeiro – Inscrição do Fies

31 de janeiro – 1º dia do Enem digital

digital 1º de fevereiro – Resultado da 2ª chamada do Prouni

2 de fevereiro – Resultado do Fies

7 de fevereiro – 2º dia do Enem digital

digital 18 e 19 de fevereiro – Inscrição na lista de espera do Prouni

22 de fevereiro – Resultado da lista de espera do Prouni

29 de março – Divulgação das notas da prova do Enem

FONTE: EXTRA

