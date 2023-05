Noiva morre em incêndio horas antes de subir ao altar

Uma jovem morreu depois de ter ficado presa dentro de uma residência em chamas, no estado norte-americano do Wisconsin, no dia do seu casamento.

Paige Ruddy, de 19 anos, estava dormindo no 2.º andar de uma casa em Reedsburg, quando as chamas tomaram pelo edifício, na terça-feira, conta a NBC. A tragédia aconteceu de madrugada, pelas 4h00 (6h00 em Brasília).

A habitação não possuía sistema de alarme de incêndios, pelo que quando Ruddy percebeu do que se estava aontecendo já não conseguiu fugir. A jovem vivia na casa com o noivo e os seus avós, mas ainda não se sabe se eles estavam em casa no momento do incidente.

Quando os bombeiros chegaram ao local, quebraram a janela do segundo andar para alcançar a jovem, que acabaria morrendo um dia depois no hospital, com uma hemorragia cerebral causada pela inalação de fumaça.

Segundo a família, Paige tinha trocado, na segunda-feira, numa cerimônia civil privada, os seus votos matrimoniais com Logan Mitchell-Carter, o amor da sua vida. O casal iria, no dia a seguinte subir ao altar perante a presença dos amigos e família.

A polícia está investigando as causas do incêndio, mas trabalha com a hipótese de ter sido algo planejado.

FONTE: NOTÍCIAS AO MINUTO