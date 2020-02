No velório de Gugu, namorado ficou em área reservada a parentes

A disputa pela herança de Gugu Liberato ficou mais embolada com o desembarque de Thiago Salvático, namorado do apresentador, na cizânia em torno da fortuna, estimada em 1 bilhão de reais. A relação de Gugu com o chef de cozinha natural de Forquilhinha, em Santa Catarina, de 32 anos, estava boa. VEJA descobriu que Salvático esteve no velório de Gugu na área reservada aos parentes e amigos.

Em muitos momentos da cerimônia, ele e Rose Miriam, a mãe dos três filhos do apresentador e que luta na Justiça para ter reconhecida uma união estável, estiveram próximos durante as homenagens. Salvático se encontrava no Brasil quando Gugu morreu, em Orlando. Dois meses antes, os dois tinham viajado juntos para a China. Ele é dono de uma sorveteria na Alemanha, onde mora.

Fonte: VEJA

