No trânsito, sua responsabilidade salva vidas

Mesmo com a pandemia da Covid-19 e a redução no tráfego de veículos nas ruas das grandes capitais do país, o Brasil registrou em 2020 mais de 30 mil mortes no trânsito. No mesmo ano foram pagas mais de 370 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o território nacional. Os dados estão no Portal do Trânsito (www.portaldotransito.com.br), plataforma que traz estatísticas e um raio-x do cenário no país, e mostram que muito ainda deve ser feito para a reversão destes números.

Uma das estratégias é a Semana Nacional do Trânsito, realizada em todo o país, de 18 a 25 de setembro, conforme preconiza o artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As ações são realizadas com o objetivo de conscientizar o maior número possível de pessoas e preservar vidas.

Seguindo as diretrizes nacionais, este ano em Manaus a campanha e as ações que compõem a mobilização têm como tema “Pedestres e ciclistas: ver e ser visto”, incentivando a valorização do papel e responsabilidade destes e outros entes que compõem o trânsito, o respeito às sinalizações e a obediência às leis de trânsito. Desta forma, vale lembrar que além de ciclistas e pedestres, todos devem cumprir seu papel nas vias:

Motorista: Dirija por você e pela segurança dos outros.

Motociclista: Use capacete, não faça manobras arriscadas e segure o guidão com as duas mãos.

Ciclista: Não use o celular enquanto pedala, sinalize antes de fazer uma manobra e use preferencialmente roupas coloridas para facilitar a visualização.

Pedestres: Use sempre a faixa de pedestre e sinalize antes de atravessar.

Importante lembrar que nas ruas todos têm um papel indispensável. Ver e ser visto é essencial. Além disso, gestos simples fazem a diferença na nossa história. Colabore e em caso de comportamentos inadequados, denuncie no 0800 092 1188.

Comentarios