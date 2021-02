No Reino Unido, imposto ‘flutua’ e impede aumentos nos combustíveis

O governo Bolsonaro poderia adotar no Brasil a regra em vigor no Reino Unido, em sua política de preços para combustíveis. Para a alta predatória no preço dos combustíveis durante a crise econômica mundial, em 2011 o governo britânico instituiu o “estabilizador do imposto sobre combustíveis”, que impede aumentos no preço final.

Quando o combustível sobe, o imposto cai. Quando o preço cai, o imposto sobe. Na prática, o valor pago pelo consumidor no posto permanece estável, sem exploração nem controle da Petrobras no Brasil.

O governo do conservador David Cameron criou o “estabilizador” após os impostos superarem 50% de todo o custo de combustíveis na bomba.

Se no Brasil manda o “mercado internacional”, no Reino Unido o gatilho era a inflação. A nova regra desindexou a inflação dos impostos.

Para aumentar impostos, é preciso que o preço do petróleo caia. Em quase dez anos, até 2020, não houve mais aumentos nos impostos.

FONTE: COLUNA CLÁUDIO HUMBERTO

