No Dia dos Povos Indígenas, George Lins reforça luta para criação de secretaria para os povos originários

Na data em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, celebrado neste 19 de abril, o deputado Dr. George Lins (União Brasil) reforçou sua Moção de Apelo solicitando a criação da Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Amazonas. O pedido para criação da pasta foi enviada ao governador Wilson Lima em fevereiro de 2023.

“Esta é uma data que remonta à luta, resistência e tradição dos povos indígenas do Brasil, principalmente do Amazonas, que é o estado com a maior população indígena do país. Portanto, é mais do que importante termos a nossa secretaria de Estado, seguindo o exemplo do que já foi feito este ano no Pará, onde o governador Helder Barbalho sancionou a lei que cria a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas”, destacou o parlamentar.

Para o deputado, a medida também estaria em simetria com as políticas do Ministério dos Povos Indígenas, criado pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e comandado pela indígena Sônia Guajajara. “A secretaria indígena do Amazonas vai ampliar e consolidar as políticas públicas dos povos originários, tratando das grandes demandas das populações indígenas na nossa região”, disse.

De acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, o Amazonas é o estado com a maior população indígena do país, com pouco mais de 200 mil pessoas indígenas. Somente na capital, Manaus, são 168.680 habitantes.

Pelos dados do IBGE, a etnia tikuna é a mais numerosa, com 46.065 mil pessoas, maior que a guarani-kaiowá, com 43.401. Dos mais de 46 mil indígenas tikuna, 39.349 mil estão concentrados em terras situadas na região do Alto Rio Solimões. E São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, é o município que concentra a maior população indígena do Estado, abrigando 23 etnias.

“Os nossos indígenas precisam de órgão que lute pela proteção e defesa dos seus direitos. Temos que lembrar que eles são uma população que carece de políticas públicas de assistência, principalmente nas áreas da saúde e de assistência social”, finalizou o deputado.