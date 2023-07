No Caribe, deputada do AM vira piada em cruzeiro do Safadão

A deputada estadual Joana Darc (União) virou piada ontem (11) no roteiro do cruzeiro que o cantor Welesley Safadão faz nas Bahamas, no Caribe.

O episódio aconteceu durante show do humorista Tirulipa, em Nassau.

Vídeo que viralizou em Manaus sugere que a deputada apareceu no evento procurando uma pessoa chamada “Aldenor”, que seria seu marido.

O artista pergunta o nome da deputada e ela responde, sem se apresentar como parlamentar. Mas se mostra irritada por não ter sido reconhecida por Tirulipa.

“Por*a, caralho, tu me conhece: Joana Darc, lá do Amazonas”.

Depois disso, o público interage com o momento, sugerindo que o humorista teria tido um caso com ela.

No final do vídeo, Tirulipa chamou a deputada de “Joana da Caprivara”.

Dia de trabalho

A deputada Joana Darc poderá ter mais complicações do que o vexame internacional que passou.

O vídeo mostrou que a parlamentar faltou ao trabalho, porque a Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM) ainda não está de recesso.

Pior: o parlamento estadual está votando esses dias matérias importantes como, por exemplo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024.

Resposta da parlamentar

Reagindo à ampla repercussão negativa na mídia de viagem de férias no cruzeiro do cantor aos Estados Unidos e Caribe, com a Assembleia Legislativa (ALE-AM) em plena atividade, a deputada Joana Darc (PL) se justificou em rede social.

Conforme postou no Instagram, sua ausência às sessões do parlamento de 10 até hoje, 12, foram comunicadas à casa, para desconto no salário.