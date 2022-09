No Brasil 5,5 milhões de crianças não foram vacinadas contra a pólio

A menos de uma semana para o fim da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, mais de 5,5 milhões de crianças do público-alvo ainda não foram levadas aos postos para vacinar. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% dos pequenos, contra a doença que causa a paralisia infantil. No entanto, pouco mais da metade delas estão protegidas. Em Roraima, no Acre e no Rio de Janeiro, nem 30% das crianças foram imunizadas.

A campanha contra a pólio começou no dia 8 de agosto, para imunizar quase todas as crianças de um a cinco anos incompletos, mas a adesão foi baixa. Por isso, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até 30 de setembro.

Para evitar que o vírus da poliomielite volte a circular, é importante que pais e responsáveis levem as crianças aos mais de 38 mil postos de vacinação de todo o país. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio, em 1994, mas a queda na cobertura vacinal fez a Organização Mundial da Saúde listar o Brasil, e outros sete países da América Latina, como áreas de alto risco para a volta da pólio.

Especialistas alertam para a importância de prevenir contra o vírus da pólio, que muitas vezes não causa sintomas. Mesmo assim pode ser grave e “provocar paralisias irreversíveis e fatais”, porque pode atingir os músculos responsáveis pela respiração.

Então não perca tempo. Leve seu filho para tomar a vacina. A vacinação vai até a próxima sexta-feira, dia 30 de setembro.

Por EBC