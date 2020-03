No AM, casos de coronavírus duplicam em apenas um dia

Neste domingo (22), durante coletiva on-line com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) do Amazonas, Rosemary Pinto, e o secretário estadual da Saúde, Rodrigo Tobias, foram atualizados os números de casos confirmados de coronavírus no Amazonas. Segundo Rosemary Pinto, são agora 25 casos confirmados, representando um aumento de 136% em relação aos 11 divulgados ontem. Desse total, 25 estão localizados em Manaus e um em Parintins.

“Eu gostaria de esclarecer que, uma vez que o país entrou numa nova fase de transmissão comunitária, então a partir de agora, as ações de vigilância também passam a ter uma outra atuação. Doravante, cada pessoa passa a ser um potencial portador do novo coronavírus (Covid-19). Portanto, nós não divulgaremos mais casos suspeitos, nós vamos agora focar apenas nos casos confirmados e nos casos em investigação”, disse Rosemary Pinto.

Comentarios