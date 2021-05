Nível do Rio Negro se iguala a cheia histórica de 2012, neste domingo

O Rio Negro atingiu a marca de 29,97 metros na manhã deste domingo (3), atingindo o mesmo nível registrado em 2012, considerado o maior da história do Amazonas. O rio, que havia estabilizado neste sábado (29), subiu 2 centímetros desde a última sexta-feira (28), quando alcançou 29,95 metros.

O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, David Almeida, no porto privatizado da cidade, no Centro Histórico. Durante o pronunciamento, o chefe do Executivo municipal disse que 9 mil metros de pontes já foram construídas em áreas alagadas da região central, e que os trabalhos devem continuar com o uso de madeiras apreendidas em operações da Polícia Federal.

Davi Almeida também garantiu a aplicação de produtos químicos nos locais com água acumulada, a fim de evitar a proliferação de doenças.

De acordo com a Defesa Civil, no Amazonas, 58 dos 62 municípios sofrem com a cheia dos rios. O número de cidades que estão em situação de emergência chegou a 26. O total de pessoas afetadas em todo Estado passa de 455 mil.

FONTE: D24AM

